Еврогруппа наметила приоритеты экономической политики на девять месяцевс

Приоритетами принятой в понедельник программы Еврогруппы на ближайшие девять месяцев будут поддержание экономического роста стран еврозоны после кризиса COVID-19, формирование Банковского союза и Союза рынков капитала, укрепление валюты евро.

"По мере того, как мы постепенно переходим от чрезвычайных мер к восстановлению, мы согласились с тем, что наша политика должна способствовать экономическим преобразованиям и раскрывать новый потенциал роста в еврозоне", - заявил председатель Еврогруппы, министр финансов Ирландии Паскаль Донохью по итогам ее заседания, прошедшего в форме видеоконференции.

Экономическая политика, по его словам, будет направлена на поддержку послекризисного восстановления, долгосрочного роста и уровня жизни граждан. Цель состоит в том, чтобы поддержать восстановление и рост и при этом избежать риска увеличения дисбалансов и расхождений между странами, связанного кризисом COVID-19.

Во-вторых, Еврогруппа будет интенсивно работать над укреплением Банковского союза и Союза рынков капитала, чтобы лучше поддержать восстановление экономики и лучше распределять финансовые риски и управлять ими.

В-третьих, она сосредоточится на общей валюте евро. Цифровизация, по мнению главы Еврогруппы, создает серьезные проблемы, но, в то же время, открывает множество возможностей в финансовом секторе и для общей валюты.

"Наша отправная точка заключается в том, что Европа согласилась на беспрецедентные реформы и инвестиционную кампанию, подкрепленную механизмом восстановления и обеспечения устойчивости размером в 750 млрд евро", - подчеркнул Донохью.

Анализ динамики обменных курсов показал, что "решительный и единый ответ на пандемию повлиял на настроения участников рынка и способствовал повышению курса евро".

Участники совещания также проанализировали 7-й отчет о финансовом мониторинге Греции и отметили, что "благодаря упорной и трудной работе за последние годы" она хорошо продвинулась в выполнении обязательств по экономическим реформам. В ноябре Еврогруппа примет решение о следующем наборе мер по греческим долгам.