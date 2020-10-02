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15:02 02.10.2020

Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

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Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

Падение котировок нефти усилилось после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены тесты на коронавирус дали положительный результат. Цена Brent ненадолго опускалась ниже $39 за баррель.

К 13:35 декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,76 (4,3%) к уровню закрытия сессии четверга, до $39,17 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже на $1,7 (4,39%), до $37,02 за баррель.

Нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics.

На настроения инвесторов также продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

"Нефтяной рынок не может отбросить опасения по поводу спроса, несмотря на то что предложение нефти в США продолжает сокращаться", - отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин. По его словам, "из-за затянувшихся опасений насчет потребления рынок меньше обеспокоен тенденцией к сокращению предложения".

Правительство Испании и власти Мадрида договорились о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Париж с пригородами с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

"Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts. Из документа, с которым ознакомилось агентство, следует, что ОПЕК+ необходимо дополнительно сократить добычу на 2,375 млн б/с, чтобы компенсировать наблюдавшееся ранее перепроизводство.

Теги: #нефть
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