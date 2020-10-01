Апелляционный суд по делу нацгвардейца Маркива в Италии действительно хочет установить истину - замглавы МВД Геращенко

Апелляционный суд в Милане принял решение о повторном переводе показаний украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его разговоров в камере, поскольку перевод, использованный судом первой инстанции, был некорректным, заявляет заместитель министра внутренних дл Украины Антон Геращенко.

"Только что закончилось второе заседание… во время этого заседания мы увидели, что апелляционный суд в составе шестерых присяжных и двух профессиональных судей действительно хочет разобраться в том, что произошло на самом деле", - рассказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам замминистра, во время судебного заседания "оказалось, что тексты переводчика, который переводил показания Маркива и его прослушивание в камере, были неточные. И то, что прокуратура толковала как признание Маркива в убийстве итальянца, является не более чем домыслами".

"Поэтому апелляционный суд принял решение заново перевести подслушанные итальянскими правоохранителями разговоры Маркива в камере и уже новый перевод дать на рассмотрении суда. Это показывает, что решение суда первой инстанции было основано на домыслах", - добавил он.

Геращенко подытожил: "Мы рассчитываем на справедливый приговор, который может быть только одним – это освобождение от всех обвинений".

Как сообщалось, в июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли, сообщил замглавы МВД Геращенко.

Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.

Следующее заседание было назначено на 1 октября.