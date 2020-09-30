В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

Евросоюз предпримет реакцию на предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального после получения детальной информации от ОЗХО по инциденту с ним, заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Европейский союз уже заявлял, и он повторит: мы хотим, чтобы Организация по запрещению химического оружия полностью сотрудничала с нами. И мы надеемся, что эта организация сможет уточнить некоторое число деталей. И тогда мы увидим, каким образом реагировать. Нужно ли предусматривать санкции или нет", - сказал функционер ЕС, отвечая журналистам на условиях анонимности на вопросы по повестке саммита Евросоюза, который будет проходить в Брюсселе 1-2 октября.

Он также добавил, что на саммите будет заявлено о полной поддержке расследования предполагаемого отравления Навального.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем письме-приглашении 29 сентября на саммит ЕС главам государств и правительств стран Евросоюза написал, что в конце совещания первого дня в четверг европейские лидеры в числе текущих международных проблем обсудят "отравление Алексея Навального".