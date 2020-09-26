По факту авиакатастрофы под Чугуевом начато уголовное производство

По факту падения военного самолета АН-26 под Чугуевом в Харьковской области начато производство по статье нарушения правил полетов и подготовки к ним, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

"По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)", – сказано в сообщении в телеграм-канале в пятницу вечером.

В Офисе подчеркнули, что на месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

"Предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются... Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 20:50 в пятницу, 26 сентября, вблизи г.Чугуев (Харьковская обл.) при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, в авикатастрофе АН-26 погибли по состоянию на 22.00 пятницы 22 человека, а всего на борту было 28 человек.

Для расследования обстоятельств падения самолета АН-26, создана Госкомиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.

По предварительной информации, незадолго до падения самолета, пилот сообщил об отказе одного двигателя