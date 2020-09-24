Решение ВАКС об отказе в возобновлении "дела Роттердам+" может быть обжаловано в его Аппеляционной палате – НАБУ

Решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которым отказано в удовлетворении жалобы экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на закрытие "дела Роттердам+", не окончательное и может быть обжаловано в Аппеляционной палате ВАКС, заявило Национальное антикоррупционное бюро на странице в Facebook в четверг.

НАБУ также сообщило, что подало жалобу на действия прокурора, закрывшего дело, и.о. руководителя Специализированной антикоррупционой прокуратуры и Генеральному прокурору.

"Надеемся на принятие ими быстрого решения", – прокомментировали в НАБУ.

Как сообщалось, ВАКС, рассматривавший жалобу Чумака, на заседании 24 сентября отказался возобновлять закрытое САП 28 августа "дело "Роттердам+".

О намерениях оспорить решение суда в четверг сообщил Центр противодействия коррупции.