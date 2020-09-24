Правозащитники насчитали более 150 задержанных на акциях оппозиции в Беларуси в день инаугурации Лукашенко

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщает о 155 задержанных на несогласованных акциях оппозиции в республике, большая часть задержаний пришлась на Минск.

Согласно распространенному центром списку, задержания помимо столицы проводились в Гомеле, Могилеве, Борисове, Гродно, Барановичах и других населенных пунктах страны.

Среди задержанных журналистка белорусского портала TUT.By Елена Толкачева. По данным "Весны", ее уже отпустили.

Как сообщалось, в общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли примерно 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признает законно избранным. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа. Согласно официальной информации, задержаны более 10 человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.