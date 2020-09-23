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17:06 23.09.2020

Украинцы с начала года оплатили только 6% от суммы просроченных штрафов за нарушение ПДД - "Штрафы UA"

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Украинцы с начала года оплатили только 6% от суммы просроченных штрафов за нарушение ПДД - "Штрафы UA"

Украинцы с начала года оплатили только 6% от суммы просроченных штрафов за нарушение ПДД - "Штрафы UA"

Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские водители с начала 2020 года оплатили только 6% от суммы открытых исполнительных производств по просроченным штрафам за административное нарушение ПДД.

Из 735 млн грн открытых производств по состоянию на 18 августа 2020 закрыто всего на сумму около 45 млн грн, сообщил основатель и директор компании "Штрафы UA" Денис Дмитров со ссылкой на данные Исполнительной службы Украины в ходе онлайн-конференции в среду.

"Сейчас оплатить просроченный штраф онлайн с помощью платежного сервиса почти невозможно из-за отсутствия информации о сумме, типе нарушения и реквизитах. По данным "Штрафы UA", около 2 тыс. пользователей приложения каждый месяц сталкиваются с блокировкой карточных счетов, конфискацией машин и другими санкциями. Для решения проблемы необходимо предоставить доступ к этим данным внешним сервисам. Это позволит водителям оплачивать долги в смартфоне, а государству даст возможность получить дополнительных 638 млн грн", - подчеркнул он.

По словам Дмитрова, из 336 тыс. открытых в 2020 году исполнительных производств по неуплаченным вовремя штрафам за административные правонарушения ПДД только 45 тыс. закрыто на 18 августа 2020 года, что составляет 13% от всех дел.

Дмитров называет причиной сложившейся ситуации усложненную процедуру оплаты подобных задолженностей. "Водители, которые имеют смартфоны с приложением для оплаты штрафов ПДД, могут узнать об открытии исполнительного производства. Но это только информация о наличии долга без суммы, основания штрафа, реквизитов. Чтобы узнать больше, нужно искать местное отделение Исполнительной службы, идти в учреждение и искать в базе свое дело, идти в банк для оплаты, а затем отмечать погашение у инспектора. В период карантина эта процедура еще более усложняется", - подчеркнул он.

Дмитров также отметил, что даже при своевременной оплате у человека иногда возникает долг из-за ошибок по техническим причинам, узнать о наличии которого можно лишь в тот момент, когда уже наложен арест на карточные счета или другие санкции за неуплату.

По данным "Штрафы UA" ежемесячно с такими проблемами сталкиваются примерно 2 тыс. пользователей приложения.

"Решить эту проблему можно, если оцифровать процедуру предоставления данных для оплаты исполнительного производства с помощью внешнего сервиса. Для этого нужно, чтобы Министерство юстиции предоставило доступ к данным в базе Исполнительной службы, а именно: о виде нарушения, сумме, а также реквизиты для оплаты", - подчеркивает директор "Штрафы UA".

Он также сообщил, что компания уже обратилась за получением этой информации в госорганы, однако вопрос на данный момент "завис".

Штрафы UA - запущенный в 2016 году платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает упростить процесс уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году было уплачено штрафов на сумму более 50 млн грн. Приложение скачали больше 1 млн пользователей.

Теги: #пдд #штрафы_ua #дмитров_денис
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