Стартап "Штрафы UA" запустил кешбэк-сервис "Безопасное вождение", за месяц его скачали 10 тыс. пользователей

Украинский стартап "Штрафы UA" при содействии Министерства инфраструктуры создал приложение "Безопасное вождение", которое осуществляет кешбэк за вождение автомобиля по правилам, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в четверг.

По его словам, сервис был запущен 10 января 2020 года, к настоящему моменту его скачали уже 10 тыс. пользователей.

"Разработанная система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивирует не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кешбэка от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения", - написал он на своей странице в Facebook.

Криклий отметил, что первый рейтинг своего вождения пользователь увидит после 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумму кешбэка.

Кроме того, стартап разработал виджет, позволяющий водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.

В настоящее время приложение работает для IOS платформы, однако разработчики планируют запуск для Android.