В Украине вступают в силу изменения в ПДД, вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), нововведения касаются дорожных знаков и дорожной разметки, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

На своей странице в Фейсбук Белошицкий отметил, что изменения обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Он уточнил, что изменения, прежде всего, заключаются в новых дорожных знаках и разметке.

"Появятся новые дорожные знаки – жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его завершение, направление поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/ электрозарядные станции, место для зарядки автомобилей, платная дорога и ее завершение, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие", - пояснил замначальника Департамента патрульной полиции.

Также, по его словам, появляется новая дорожная разметка "для определения средства успокоения движения, выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами из территории школ, для обозначения места концентрации ДТП".

По словам Белошицкого, к действующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

Замначальника Департамента патрульной полиции подчеркнул, что ответственность за нарушения требований новых дорожных знаков и разметки проезжей части остается прежней, поскольку изменения в кодекс об админнарушениях не вносились.

Кроме того, Белошицкий рассказал об изменениях, связанных с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения.

В частности, по его словам, они касаются нового определения велосипедной дорожки, понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда, прописываются права и обязанности велосипедистов, детально регламентируются их действия во время движения. Кроме того, нововведения регламентируют смежное движение пешеходов и велосипедистов, передвижение лиц с нарушением зрения.

Белошицкий напомнил, что административная ответственность для велосипедистов остается прежней.