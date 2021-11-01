События

11:07 01.11.2021

В Украине вступают в силу изменения в ПДД, вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

2 мин читать
В Украине вступают в силу изменения в ПДД, вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), нововведения касаются дорожных знаков и дорожной разметки, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

На своей странице в Фейсбук Белошицкий отметил, что изменения обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Он уточнил, что изменения, прежде всего, заключаются в новых дорожных знаках и разметке.

"Появятся новые дорожные знаки – жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его завершение, направление поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/ электрозарядные станции, место для зарядки автомобилей, платная дорога и ее завершение, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие", - пояснил замначальника Департамента патрульной полиции.

Также, по его словам, появляется новая дорожная разметка "для определения средства успокоения движения, выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами из территории школ, для обозначения места концентрации ДТП".

По словам Белошицкого, к действующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

Замначальника Департамента патрульной полиции подчеркнул, что ответственность за нарушения требований новых дорожных знаков и разметки проезжей части остается прежней, поскольку изменения в кодекс об админнарушениях не вносились.

Кроме того, Белошицкий рассказал об изменениях, связанных с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения.

В частности, по его словам, они касаются нового определения велосипедной дорожки, понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда, прописываются права и обязанности велосипедистов, детально регламентируются их действия во время движения. Кроме того, нововведения регламентируют смежное движение пешеходов и велосипедистов, передвижение лиц с нарушением зрения.

Белошицкий напомнил, что административная ответственность для велосипедистов остается прежней.

Теги: #изменения #пдд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 22.10.2021
С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

06:01 07.10.2021
В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

11:22 06.10.2021
Нардепы подали более 600 поправок к законопроекту с изменениями в госбюджет-2021 - глава профильного комитета

Нардепы подали более 600 поправок к законопроекту с изменениями в госбюджет-2021 - глава профильного комитета

08:42 28.09.2021
Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

12:38 25.09.2021
Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

21:45 19.09.2021
Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

20:28 15.09.2021
Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

18:14 15.09.2021
Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

13:52 09.09.2021
Советник главы МВД на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – не собирать штрафы, а сохранить жизнь людей

Советник главы МВД на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – не собирать штрафы, а сохранить жизнь людей

11:36 20.08.2021
Оплатить штрафы ПДД можно с помощью мобильных денег

Оплатить штрафы ПДД можно с помощью мобильных денег

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников подал заявление об отставке

В США и Европе утверждают, что Россия наращивает войска на границе с Украиной

В Украине за сутки зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 885 человек, 298 умерло

За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима тишины на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму

В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний в деле о сбитом МН17

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников подал заявление об отставке

Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов

"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для голосования за законопроект о кислородных станциях

В Кировоградской области столкнулись легковушка и грузовик, погиб один взрослый и трое детей

В США и Европе утверждают, что Россия наращивает войска на границе с Украиной

"Укрзализныця" получила от КВСЗ первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов

В Черное море направляется флагманский корабль Шестого флота ВМС США

Грузинская оппозиция грозится провести через неделю "грандиозную" акцию протеста в Тбилиси

В Украине планируют начать полномасштабное производство БПЛА Bayraktar – посол

Лидеры G20 нацелены на возобновление безопасных путешествий в условиях пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА