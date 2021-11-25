События

05:34 25.11.2021

С пятницы еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины

1 мин читать
С пятницы еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины

С пятницы на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают камеры автофиксации нарушений ПДД, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице Фейсбук.

Расположение приборов: 1 прибор контроля в г. Запорожье по ул. Немировича-Данченко, 73 в направлении ул. Лермонтова,  2 прибора контроля в г.Львов на просп. Святого Иоанна Павла II, 35 в направлении просп. Червоной Калины, по ул. Княгини Ольги, 100-К в направлении ул. Владимира Великого, 1 прибор контроля в г. Тернополь на просп. Степана Бандеры, 90 в направлении ул. Евгения Коновальца, в Донецкая области (1 прибор контроля на 36 км+492 автодороги Н-20 в направлении г. Константиновка, в Николаевской области 2 прибора контроля на 139 км+684 автодороги М-14 в направлении с. Константиновка, а также на 200 км+036 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев, в Ровенская области 2 прибора контроля на 394 км+318 автодороги М-06 в направлении г. Львов, на 328 км+826 автодороги М-06 в направлении г. Киев, в Харьковской области 1 прибор на 49 км+934 автодороги Р-46 в направлении ул. Шевченко г. Богодухов.

Таким образом, с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

Теги: #пдд #нарушение #камеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 01.11.2021
Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти"

Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти"

11:07 01.11.2021
В Украине вступают в силу изменения в ПДД, вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

В Украине вступают в силу изменения в ПДД, вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

10:39 31.10.2021
В Черкасской области неизвестный заводил избирателей через черный вход – "Рух"Чесно"

В Черкасской области неизвестный заводил избирателей через черный вход – "Рух"Чесно"

08:33 22.10.2021
С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

08:42 28.09.2021
Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

20:28 15.09.2021
Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

18:14 15.09.2021
Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

13:52 09.09.2021
Советник главы МВД на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – не собирать штрафы, а сохранить жизнь людей

Советник главы МВД на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – не собирать штрафы, а сохранить жизнь людей

11:36 20.08.2021
Оплатить штрафы ПДД можно с помощью мобильных денег

Оплатить штрафы ПДД можно с помощью мобильных денег

15:52 25.07.2021
С 26 июля еще в двух областях и двух городах Украины заработают камеры фиксации нарушений ПДД

С 26 июля еще в двух областях и двух городах Украины заработают камеры фиксации нарушений ПДД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ТКГ призвала Россию поддержать обращение к МККК для доступа к месту смерти в Макеевке украинца Макарца

Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

Новый руководитель САП будет избран до декабря-2021, Украина поддержит независимость антикоррупционной инфраструктуры – меморандум с МВФ

Украина намерена вакцинировать против COVID-19 17 млн человек до конца 2021 года - меморандум с МВФ

Посольство США предупредило американских граждан о необычной военной активности РФ у границ Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Администрация Байдена добивается в Конгрессе исключения из оборонного бюджета санкций в отношении "Северного потока 2"

В Эстонии завершено возведение временных заграждений на границе с Россией

Боевики на Донбассе дважды не пропустили СММ ОБСЕ на блокпосте возле Горловки

В Италии решили создать "супер-сертификат" для борьбы против COVID-19

НАТО впервые за время пандемии проведет учения в области киберзащиты при полном физическом присутствии

flydubai ожидает рост пассажиропотока и открытия новых направлений в Украине

ВВС США в Неваде отработали нанесение ядерного авиаудара - Пентагон

Глава ВОЗ надеется на скорый старт разработки международного соглашения по борьбе с пандемиями

В Стамбуле разогнали акцию протеста, более 30 человек задержали

Ле Пен опережает журналиста Земмура в предвыборном опросе, может выйти во второй тур с Макроном - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА