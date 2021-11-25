С пятницы еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины

С пятницы на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают камеры автофиксации нарушений ПДД, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице Фейсбук.

Расположение приборов: 1 прибор контроля в г. Запорожье по ул. Немировича-Данченко, 73 в направлении ул. Лермонтова, 2 прибора контроля в г.Львов на просп. Святого Иоанна Павла II, 35 в направлении просп. Червоной Калины, по ул. Княгини Ольги, 100-К в направлении ул. Владимира Великого, 1 прибор контроля в г. Тернополь на просп. Степана Бандеры, 90 в направлении ул. Евгения Коновальца, в Донецкая области (1 прибор контроля на 36 км+492 автодороги Н-20 в направлении г. Константиновка, в Николаевской области 2 прибора контроля на 139 км+684 автодороги М-14 в направлении с. Константиновка, а также на 200 км+036 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев, в Ровенская области 2 прибора контроля на 394 км+318 автодороги М-06 в направлении г. Львов, на 328 км+826 автодороги М-06 в направлении г. Киев, в Харьковской области 1 прибор на 49 км+934 автодороги Р-46 в направлении ул. Шевченко г. Богодухов.

Таким образом, с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.