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16:52 01.11.2021

Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти"

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Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти"

Сотрудники Патрульной полиции Киева в понедельник, 1 ноября, около 11 часов утра остановили автомобиль народного депутата Ильи Кивы (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") за нарушение правил дорожного движения.

"Сегодня, около 11 часов, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых, чем нарушали ПДД. По требованию полицейских остановиться, водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путём преследования. В салоне одного из остановленных автомобилей находился народный депутат", - сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в соцсети Facebook.

Также указывается, что во время проверки документов обнаружилось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не отвечает регистрационным документам.

На водителя автомобиля Toyota был составлен административный протокол за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие номерного знака регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП).

На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП).

На место была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшей квалификации действий граждан.

В сообщении полиции не указывается имя народного депутата, однако Кива обнародовал на телеграмм-канале видео, в котором заявил, что остановка его автомобилей полицией и составление протоколов является "провокацией со стороны власти".

"Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещённые предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования", - написал Кива.

Как сообщалось, в отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "государственная измена". Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии "УДАР". Осуществление досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Теги: #кива #пдд #полиция
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