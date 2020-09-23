В районе Песок на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, их состояние средней тяжести

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районен.п.Пески на Донбассе, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение, их состояние здоровья средней степени тяжести.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.