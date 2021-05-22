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16:32 22.05.2021

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов частный дом в Песках - ООС

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Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов частный дом в Песках - ООС

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески, сообщает пресс-служба Операция объединенных сил

"Утром 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм. Под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6.55 ч. во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение", - говорится в сообщении в Фейсбук

Как отмечет пресс-служба ООС, хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло и именно этим спас себе жизнь – "следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома".

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию и верификацию "очередного преступления российско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле". Установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская 7 в Песках.

"Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - сообщает пресс-служба ООС.

 

Теги: #оос #обстрелы #пески
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