Очередной женский марш проходит в Минске в субботу

В Минске в субботу снова проходит несанкционированная акция протеста, заявленная как женский марш.

По информации очевидцев и местных СМИ, несколько сот женщин около 15.00 собрались у Комаровского рынка в центре столицы, а затем начали движение по прилегающим улицам, периодически хлопая и скандируя лозунги. Проезжающие машины сигналят им в знак приветствия.

В руках женщины держат бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".

Правоохранительные органы шествию пока не препятствуют.

Как сообщает телеграм-канал NEXTA, участницы "блестящего марша" скандируют «Верните нашу Машу» ( Марию Колесникову- ИФ).