Фокин: у меня никогда не было мысли войти в состав ТКГ, а недобросовестные люди порочат имя моей внучки

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что у него никогда не было мысли войти в состав Трехсторонней контактной группы, а его внучка, певица Маша Фокина не "устраивала" его на должность замглавы делегации Украины в ТКГ.

"У меня никогда даже не было мысли, чтобы войти в состав Трехсторонней контактной группы. Недобросовестные и не очень честные, на мой взгляд, люди сейчас порочат имя моей внучки, что якобы она устроила меня на эту должность. Всё это выдумки. Я с Ермаком Андреем Борисовичем познакомился три года назад, в 2017 году. Моя внучка – достаточно популярная певица, у нее много друзей, ее окружают интересные люди, и она не очень часто, но иногда приезжает ко мне со своими друзьями. Так мы и познакомились", - сказал он в эфире программы "Персона грата" на "Украинском радио".

Фокин указал, что когда ему пришло приглашение в Офис президента, он пришел и увидел там также первого президента Украины Леонида Кравчука, с которым он не виделся около 10 лет.

"Мы не общались, не поздравляли друг друга с праздниками и днями рождения, но наши отношения были скорее дружескими, чем безразличными. Когда мы работали вместе, то я всегда говорю, что работать с Леонидом Макаровичем чрезвычайно легко и приятно. Он – человек осведомленный, разбирается в деталях политики в отличие от меня, а я политиком себя никогда не считал", - отметил он.

По словам Фокина, Ермак сказал им, что пригласил их для того, чтобы они возглавили делегацию Украины в ТКГ.

Фокин рассказал, что дал ответ не сразу, а сначала встретился на следующий день с Кравчуком, с которым они говорили более шести часов: "Я был очень доволен тем, что он (Кравчук – ИФ) остался на украинских позициях, рассудительно относится к вопросам войны и мира".

"Я говорил о том, что нужно выйти из тупика, в котором оказалась делегация, которая топчется на месте шесть лет. Это чепуха, это имитация деятельности, а не попытка примирения", - добавил он.

Фокин отметил, что сначала все-таки отказался от этого предложения, но затем ему начали звонить люди из Донбасса.

"Когда смеялись надо мной и Кравчуком, что два старых маразматика пришли делать какую-то революцию, ничего у них не выйдет, так хотелось, чтобы они меня услышали, я бы им сказал, что, уважаемые, маразм может прийти к человеку и в 40 лет, в зависимости от того, каким умом их наградила мама. Наоборот, тем, кто так писал, должно было быть стыдно, что они нас, стариков, а мы люди в возрасте – куда ж денешься…, а почему ж они не справились с тем горем, которое совершили? Они, молодые люди, заварили такую юшку, которую теперь расхлебывать пригласили меня с Кравчуком", - сказал также он.