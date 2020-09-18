Львовский BookForum назвал лауреатов Best Book Award 2020

Гран-при 27-го Львовского BookForum получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута" издателя из Харькова Александра Савчука как первое полное издание выдающегося образца украинской графики в совершенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении, говорится в сообщении форума.

Согласно ему, всего за награды соревновались более 400 книг от 72 изданий, их оценивали жюри в трех городах – Киеве, Львове и Харькове.

В частности, в категории классической украинской литературы победителем была названа "Апокриф" Леси Украинки/"Четыре беседы о Лесе Украинке" Святослава Шевчука и Оксаны Забужко киевского издательства "Комора", а современной украинской прозы – "Я, Нина" Янины Соколовой и Ольга Куприян другого киевского издательства "#Книголав".

Лучшей книгой современной иностранной литературы в украинском переводе жюри выбрало "Террор" Дена Симмонса киевского "Издательства Жупанского".

Олег Сенцов с "Хроникой одной голодовки. 4 с половиной шага" львовского "Издательства Старого Лева" стал лауреатом в категории книг о войне на Донбассе, аннексии Крыма и переселенцах.

В научной литературе победителем был определен "Украинский перевод и переводчики: между литературой и созданием нации" Максима Стрихи киевского издательства "Дух и Літера", тогда как в профессиональной литературе жюри не смогло определить лауреата.

Персональную награду секретаря премии Анастасии Ковалишин получил поэтический "Список кораблей" Сергея Жадана издательства "Meridian Czernowitz", а лауреатом одной из персональных наград директора Украинского института книги Александры Коваль стало дебютное издание предпринимательницы Ольги Гуцал "Если прыгнули, то гребите. Как родить и вырастить бизнес, который понравится вашим внукам" киевского издательства "Корпоративные медиа. Вейсберг и партнеры".