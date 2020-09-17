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19:03 17.09.2020

Украина и Болгария проведут бизнес-форум и межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству – встреча глав МИД

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Украина и Болгария проведут бизнес-форум и межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству – встреча глав МИД

Украина и Болгария договорились о проведении украинско-болгарского бизнес-форума, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Наша торговля перевалила за $1млрд, и сегодня мы детально обсудили, что еще мы можем сделать для того, чтобы бизнес-контакты развивались, и чтобы даже несмотря на пандемию мы имели больше торговли, больше обмена между бизнесом и между людьми. И мы договорились провести бизнес-форум в Болгарии, который соберет украинских и болгарских бизнесменов, мы договорились активизировать политические контакты между нашими странами на всех уровнях. Мы подписали план консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и Болгарии", - сказал Кулеба на совместном с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой брифинге в Киеве в четверг

Он также отметил, что стороны договорились создать формат взаимодействия в сфере туризма. "Потому что все больше украинских туристов посещают Болгарию, и мы хотим развивать это направление", - пояснил Кулеба.

Как сообщается на сайте МИД Украины, страны также договорились о проведении в ближайшее время Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Кулеба выразил благодарность Болгарии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принципиальную позицию относительно санкционной политики ЕС против РФ, а также полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.

Теги: #болгария #сотрудничество #торговля #экономика
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