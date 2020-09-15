Украинские пограничники фиксируют прибытие групп иностранцев еще на одном направлении украинско-белорусской границы

По состоянию на вечер вторника кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию Украинского государства напротив пункта пропуска "Дольск" в Волынской области.

"Отдельные группы иностранцев начали прибывать к линии государственной границы", - говорится в обнародованном во вторнике вечером пресс-службой Госпогранслужбы Украины.

Украинские пограничники продолжают проводить разъяснительную работу с целью доведения иностранцам требований законодательства Украины и перечня ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Госпогранслужба Украины задействовала необходимое количество резервов для обеспечения соблюдения порядка на государственной границе и недопущения нарушений государственной границы.

"Также налажено взаимодействие с подразделениями Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, которые помогают пограничникам в случае возникновения нестандартных ситуаций", - добавили в ведомстве.

Ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции Украиной были введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства до 28 сентября.

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили во вторник, что свыше 700 человек, среди которых более 100 детей, находятся в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" - "Новая Гута" в ожидании пропуска украинской стороной.

Исходя из фотографий, предоставленных ГПК, скопившиеся на границе люди - хасиды.

Накануне ряд СМИ сообщил, что ожидающие возможности пересечь украинскую границу паломники планировали встретить еврейский Новый год в Умани в Украине.