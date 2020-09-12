Международные партнеры могут не беспокоиться о независимости украинских антикоррупционных институтов, несмотря на кадровые изменения - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что международным партнёрам Украины не следует переживать поводу ситуации вокруг антикоррупционных институтов.

В интервью Савику Шустеру Венедиктова, комментируя ситуацию с уходом с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и признанием неконституционным указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины, призвала "отделять людей от институтов".

"Ни у кого из нас нет права собственности на должность, которую занимаешь. Вопрос не в фамилиях, вопрос в институтах. Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе, поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами (антикоррупционными - ИФ) абсолютно никаких нет", - заявила она.