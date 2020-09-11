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14:46 11.09.2020

И.о. директора ГБР Соколов считает целесообразным создание подразделения детективов в Бюро

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И.о. директора ГБР Соколов считает целесообразным создание подразделения детективов в Бюро

Создание подразделения детективов в Государственном бюро расследований (ГБР) позволит вдвое увеличить количество сотрудников с процессуальными правами следователей, считает и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Соколов рассказал, что оптимизация работы ГБР заключается не только замене кадров. "Закон предусматривает, что оперативники и следователи должны быть людьми в погонах, по аналогии с Нацполицией", - отметил он.

Соколов рассказал, что важно было создать структуру, которая представляет некий замкнутый цикл с оперативными и оперативно-техническими подразделениями, и эта задача была выполнена.

"Структура оперативных подразделений повторяет структуру следственных, чтобы появился интерес к взаимной работе. К примеру, для поддержки управления по противодействию преступлениям, совершенным правоохранителями, мы создали аналогичное оперативное управление", - пояснил он.

Как добавил и.о. главы ГБР, также это сделано для того, чтобы в будущем была возможность с минимальными затратами создать подразделения фактически детективов в ГБР.

"Пока это рабочая модель, мы прорабатываем ее… Зеркальные подразделения создаются, чтобы в случае законодательной инициативы бывшие следователи и оперативники стали детективами. Наличие детективов позволит нам вдвое увеличить количество сотрудников с процессуальными правами следователей", - подытожил Соколов.


Полный текст интервью с Александром Соколовым будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #гбр #соколов
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