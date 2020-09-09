События

11:24 09.09.2020

В Одессе в прибывшем из Южной Америки контейнере с бананами обнаружили 112 кг кокаина - СБУ

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В Одессе в прибывшем из Южной Америки контейнере с бананами обнаружили 112 кг кокаина - СБУ

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины предупредили контрабанду из Южной Америки крупной партии кокаина, стоимость которой по теневым расценкам составляет $17 млн.

Как сообщает пресс-центр СБУ в среду, нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами.

"Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты", - сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе.

Также проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Теги: #сбу #одесса #наркотики
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