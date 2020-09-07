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19:13 07.09.2020

Законопроект Минюста для предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка зарегистрирован в Раде

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Законопроект Минюста для предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка зарегистрирован в Раде

Народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4064, инициированный Министерством юстиции с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка (Киев), сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook в понедельник.

"Судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго (…). Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", – пояснял необходимость принятия законопроекта Малюська.

Минюст предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

Согласно календарному плану работы 4-й сессии парламента, на этой неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а работать в пленарном режиме будут с 15 по 18 сентября.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусмативает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых). Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не соглашается с принятым постановлением Печерского райсуда Киева и обжалует его в апелляционном суде.

Национальный банк Украины также отреагировал на решение суда и подчеркнул, что он продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка. "Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы (свыше 155 млрд грн)", – отмечалось в сообщении.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

В конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Теги: #приватбанк #минюст
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