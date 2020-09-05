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20:44 05.09.2020

Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы - Кулеба

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Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы - Кулеба

Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы из-за заявления российских наемников на Донбассе о намерениях открыть огонь по украинским позициям, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

 "Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. МИД уже проинформировало ТКГ, что мы инициируем проведение встречи на завтра", - говорится в сообщении, на официальной странице МИД Украины в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По мнению министра иностранных дел Украины, российские наемники на Донбассе ищут повод для нарушения режима прекращения огня.

"Очевидно, что такие намерения - отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо", - отметил Кулеба.

Заседание должно состояться в формате видеоконференции. Предложение МИД Украины уже поддержала Хайди Грау, спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ.

Теги: #кулеба #ткг #украина #мид
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