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12:59 04.09.2020

Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

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Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня 3 сентября и с начала суток по состоянию на 12:00 4 сентября.

"На всех участках фронта наблюдается режим тишины. Боевых потерь со стороны подразделений Объединенных сил нет", - сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины вместе с пожарными ГСЧС участвуют в ликвидации пожаров, возникших в Донецкой и Луганской областях.

В то же время, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений в Донецке и Луганске.

Теги: #рф #оос #минобороны #украина #ордло
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