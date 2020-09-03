ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Высший совет правосудия (ВСП) проигнорировал факты следствия по делу о злоупотреблениях судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Аргументы, которые ВСП использовал, встав на защиту судей ОАСК, по мнению НАБУ, являются надуманными и могут свидетельствовать о наличии связей с фигурантами обнародованных Национальным бюро аудиозаписей – доказательств в уголовном производстве", - сообщает пресс-служба НАБУ в соцсети Facebook.

В НАБУ напомнили, что 17 июля 2020 года детективы Бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), учитывая отсутствие лиц по месту работы и проживания, сообщили главе и четырем судьям ОАСК о подозрении по процедуре, предусмотренной ст. 135 и ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Прибегнуть к такому вполне законному способу совершения процессуального действия, детективы вынуждены были из-за того, что судьи, будучи информированными о намерениях следствия, заранее приняли меры, чтобы исключить личное получения подозрений. Поэтому, как того требует УПК в таких случаях, сообщение о подозрениях вручили и администрации по месту работы (руководителю аппарата ОАСК), и направили заказными отправлениями почтовой связью по установленным местами регистрации и проживания судей", - подчеркивают в НАБУ.

В дальнейшем, несмотря на неоднократные сообщения о вызовах подозреваемые судьи ОАСК уклонялись от личного получения любых сообщений, продлевали отпуска и скрывались от органа досудебного расследования.

"И только после объявления их в розыск, появились на рабочих местах и заявили о своем присутствии. После этого им лично повторно вручили соответствующие сообщения о подозрении. Документы, подтверждающие этот факт - среди материалов, представленных в ВСП", - указывается в сообщении.

ВСП в свою очередь проигнорировал эти факты, заявив об отсутствии доказательств надлежащего вручения подозрений четырем судьям ОАСК. При этом вручение подозрения одному из судей ВСП признал надлежащих, хотя он получил сообщение таким же способом, как и другие фигуранты дела.

"Отказывая в удовлетворении ходатайств касательно двух судей якобы в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых им подозрений, ВСП сознательно проигнорировал наличие в материалах ходатайства постановления следственного судьи ВАКС о разрешении на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства. Это разрешение получено после сообщения судьям ОАСК и другим лицам о подозрении", - добавили в НАБУ.

Кроме того, во время досудебного расследования детективы Бюро обнаружили информацию о возможной связи между подозреваемыми судьями и членами ВСП, которые рассматривали ходатайство об их отстранении. В связи с этим прокуроры поставили вопрос об отстранении этих лиц от рассмотрения вопроса, предоставив соответствующие рассекреченные материалы негласных следственных действий.

"Однако, ВСП во внимание эти обстоятельства не взял. Кроме того, Высший совет правосудия опубликовал на официальном сайте ложную информацию о якобы непредоставлении соответствующих материалов", - подчеркнули в Бюро.

"Отказ ВСП отстранить судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в захвате государственной власти, от правосудия на время расследования их злоупотреблений, свидетельствует о нежелании очищать судебную систему", - заключили в НАБУ.

Как сообщалось, во вторник ВСП рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. ВСП принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура былол отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

В этот же день НАБУ обнародовало видео с новыми подробностями "дела судей Окружного админсуда Киева", новый эпизод связан со злоупотреблениями судей ОАСК в связке с ВСП. В ролике речь идёт о том, что после открытия Госбюро расследований производства в отношении судьи Верховного суда за вынесение неправосудного решения и дисциплинарного производства в ВСП, "глава ОАСК использовал данные рычаги влияния с целью получения лояльности судей ВС". НАБУ отмечает, что "лояльные к главе ОАСК судьи могли рассчитывать на избежание какой-либо ответственности в ВСП и абсолютную безнаказанность по помощи связей главы ОАСК". Кроме того, НАБУ отмечает, что "глава ОАСК с использованием влияния и связей принимал активные меры для "заведения в ВСП подконтрольных ему лиц".

"Следствие зафиксировало, что глава ОАСК имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. При этом также задокументировано "внедрение аналогичных сценариев в Совете судей Украины и даже в Конституционном суде", - резюмирует НАБУ в видеролике.

В ВСП в свою очередь заявили, что "информации, обнародованной на сайте НАБУ, не было среди материалов, приобщенных к ходатайству генерального прокурора, а, следовательно, она не могла быть предметом рассмотрения Высшего совета правосудия".

Подозрение главе ОАСК Павлк Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля. Отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.