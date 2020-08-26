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21:57 26.08.2020

Боррель и глава МИД Канады Шампань призвали власти Беларуси к национальному диалогу

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвали в совместном заявлении белорусские власти вступить в диалог с народом.

"Массовые демонстрации в Минске и по всей стране в воскресенье, 23 августа, должны были дать понять властям, что сейчас необходимо срочно начать открытый и конструктивный национальный диалог, чтобы найти путь вперед для Беларуси", - говорится в документе, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

Боррель и Шампань заявили, что поддерживают стремление белорусского народа к демократическим переменам.

"Мы четко и неоднократно выражали нашу позицию относительно проведения президентских выборов 9 августа в Беларуси и их последствий. Президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - сказано в совместном заявлении руководителей европейской и канадской дипломатий.

Они напомнили, что Беларусь как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "взяла на себя обязательство проводить подлинно демократические выборы и защищать права человека и основные свободы".

"Только мирный и демократический процесс может снизить эскалацию ситуации и найти надежные решения", - подчеркивается в документе.

Боррель и Шампань заявили о поддержке предложения албанского председательства в ОБСЕ содействовать диалогу в Беларуси в процессе совместного визита действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы и будущего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде.

"Мы призываем белорусские власти безотлагательно принять это предложение. Мы призываем все другие государства-участники ОБСЕ также поддержать это предложение", - говорится в совместном документе.

Авторы заявления пообещали внимательно следить за ситуацией и быть готовыми внести свой вклад в усилия по мирному урегулированию кризиса в Беларуси.

"Канада и Европейский союз будут и дальше поддерживать народ Беларуси и продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы его голос был услышан, а его права были защищены", - заявили высокий представитель ЕС по иностранным делам и глава МИД Канады.

Теги: #ес #заявление #канада #главы #беларусь
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