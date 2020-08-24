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18:04 24.08.2020

Кулеба выразил соболезнования в связи с ДТП в Грузии, унесшем 17 жизней

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Кулеба выразил соболезнования в связи с ДТП в Грузии, унесшем 17 жизней

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба соболезнует в связи с крушением микроавтобуса в Грузии, которое привело к многочисленным человеческим жертвам.

"Выражаю глубокие соболезнования нашим грузинским друзьям по поводу аварии микроавтобуса, которая вызвала многочисленные жертвы. Мы в Украине склоняем головы в скорби по погибшим и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Кулеба в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, в Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 17 человек. Позже грузинские СМИ сообщили, что микроавтобус предположительно принадлежал одной из туристических компаний, и в нем могли находиться 19 туристов.

ДТП произошло в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили.

Теги: #грузия #соболезнования #мид
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