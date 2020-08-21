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20:26 21.08.2020

Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф на зиму 2020г

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Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф на зиму 2020г

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.

Согласно сообщению авиакомпании в пятницу, оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.

Рейсы из Киева в Кельн - с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.

Рейсы из Одессы в Дюссельдорф - с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.

Теги: #рейсы #ryanair
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