Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф на зиму 2020г

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.

Согласно сообщению авиакомпании в пятницу, оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.

Рейсы из Киева в Кельн - с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.

Рейсы из Одессы в Дюссельдорф - с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.