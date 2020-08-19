Шмыгаль и Разумков соболезнуют в связи с кончиной президента НАНУ Бориса Патона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил соболезнования в связи с кончиной многолетнего президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.

"Большая потеря для Украины. Ушел из жизни Герой Украины и легендарный ученый Борис Евгеньевич Патон. Человек с большой буквы. Более полувека он возглавлял Национальную академию наук. Подарил человечеству более чем четыре сотни изобретений. Весомый личный вклад и добросовестный труд Бориса Евгеньевича в пользу Украины и всего научного мира будет помнить еще не одно поколение. Светлая память", - написал он на своем телеграмм-канале.

Кроме того соболезнования близким и коллегам выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Искренние соболезнования близким и коллегам Бориса Евгеньевича Патона, который сегодня ушел из жизни. Его вклад в развитие украинской науки - неоценим, и именно благодаря его неустанному труду сегодня мы можем гордиться нашей Национальной академией наук. Его непреодолимый оптимизм и жажда познания вдохновляли!", - написал он в соцсети Facebook.

14 ноября Патону исполнилось бы 102 года.

Как сообщает телеканал "Суспильне" со ссылкой на источники в Институте кардиохирургии им. Амосова, причиной смерти Патона стала остановка сердца. Он находился на лечении с 11 августа в связи с множественными кардиологическими заболеваниями.