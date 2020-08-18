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21:31 18.08.2020

Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

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Зеленский обсудил с и.о. президента ЕБРР запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в "Укравтодоре"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, в ходе которого собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, а также дали оценку процессу внедрения текущих проектов, сообщается на сайте главы украинского государства во вторник.

"В ходе телефонного разговора стороны также договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по проведению ряда антикоррупционных мер в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты. В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализована комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Говоря о Национальной программе "Большое строительство", Зеленский подчеркнул приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму EUR900 млн (по EUR450 млн средств от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР).

"В настоящий момент подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты ЕБРР проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта. В рамках "Развития трансъевропейской транспортной сети" запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев–Одесса общей протяженностью 300 км и строительство Северного обхода (г.Львов, Львовская область). Подписание кредитного соглашения с ЕБРР запланировано на конец 2020 – начало 2021 года", - говорится в сообщении.

Теги: #ебрр #украина #антикоррупция #укравтодор
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