В Украине за сутки выявлено 1 616 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровел 761 человек, 27 скончались

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 1 616 заболевших за сутки Covid-19, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 17 августа, сообщалось о 1 464 заболевших Covid-19, 16 августа было 1 637 инфицировнных, 15 августа – был абсолютный антирекорд – 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа сообщалось о 1732 новых больных.

Количество инфицированных составило на утро вторника 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 43 395 человек, что на 828 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (204), во Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) областях.