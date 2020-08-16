События

18:39 16.08.2020

Турция буровыми работами в восточном Средиземноморье подрывает усилия по деэскалации - Боррель

2 мин читать
Турция буровыми работами в восточном Средиземноморье подрывает усилия по деэскалации - Боррель

Возобновление Турцией буровых работ близ берегов Кипра угрожает безопасности в восточном Средиземноморье, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Сегодняшнее объявление Турцией о возобновлении буровых работ судном Yavuz в морской зоне, делимитированной Кипром и Египтом, к сожалению, усиливает напряженность и угрожает безопасности в восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

По его словам, этот шаг "подрывает усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по немедленной деэскалации, что является единственным путем к стабильности и надежным решениям, как было подтверждено министрами иностранных дел ЕС в минувшую пятницу (на видеоконференции глав МИД стран ЕС - ИФ)".

"Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность и полностью и добросовестно вступить в широкий диалог с Европейским союзом", - заявил Боррель.

14 августа министры иностранных дел стран ЕС обсудили в ходе видеоконференции ситуацию в восточном Средиземноморье. Они подтвердили полную солидарность Евросоюза с Грецией и Кипром. В то же время главы МИД отметили, что "серьезное ухудшение отношений с Турцией имеет далеко идущие стратегические последствия для всего ЕС далеко за пределами восточного Средиземноморья".

Министры указали на то, что "недавняя военно-морская мобилизация Турции не способствует поиску каких-либо решений". Напротив, создается повышенный риск опасных инцидентов. Немедленная деэскалация со стороны Турции имеет решающее значение, говорится в итоговом документе видеоконференции.

Главы МИД стран ЕС напомнили о "значении, которое они придают отношениям с Турцией". Они подчеркнули, что вопросы, связанные с делимитацией морских границ и эксплуатацией соответствующих ресурсов, могут быть решены только путем диалога и переговоров в соответствии с международным правом и принципом добрососедских отношений, а не посредством односторонних действий и мобилизация военно-морских сил.

Теги: #кипр #ес #турция #боррель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 16.08.2020
Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции

Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции

00:07 16.08.2020
Угрозы санкций не остановят поиск Турцией энергоресурсов в Восточном Средиземноморье – Эрдоган

Угрозы санкций не остановят поиск Турцией энергоресурсов в Восточном Средиземноморье – Эрдоган

22:59 14.08.2020
Беларусь отказала во въезде евродепутату Бедрану

Беларусь отказала во въезде евродепутату Бедрану

21:33 14.08.2020
Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

20:15 14.08.2020
ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

19:41 14.08.2020
Главы МИД стран ЕС договорились готовить санкции против белорусских властей

Главы МИД стран ЕС договорились готовить санкции против белорусских властей

16:28 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

15:31 14.08.2020
Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

13:43 14.08.2020
Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

11:47 14.08.2020
Зеленский просит Раду ратифицировать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до EUR1,2 млрд

Зеленский просит Раду ратифицировать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до EUR1,2 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Сотни тысяч человек пришли на акцию у стелы "Минск - город-Герой"

Делегации Украины, Великобритании и стран Балтии в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси и предостерегают РФ от вмешательства

Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

ПОСЛЕДНЕЕ

Снайпер российских наемников сдался силам ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Протестующие заполняют площадь Независимости около Дома правительства в Минске

МВД РБ сообщило о взрыве самодельного устройства около универмага "Беларусь" в Минске в субботу

Под Харьковом сотрудник агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном

Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего на митинге могли стрелять из нелетального оружия, потому что огнестрельное милиция не применяла

Мэр Кременчуга ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

Дочь Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Участники митинга в Минске требуют отставки Лукашенко и перевыборов

Сотни тысяч человек пришли на акцию у стелы "Минск - город-Герой"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА