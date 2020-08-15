События

15:55 15.08.2020

Для нелегальной переправки сигарет за границу в Закарпатской области планировали использовать катапульту

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Для нелегальной переправки сигарет за границу в Закарпатской области планировали использовать катапульту

Старшему офицеру Чопского пограничного отряда (Закарпатская область) сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды за содействие в незаконной деятельности по перемещению табачных изделий через государственную границу, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"По данным следствия, указанный пограничник передал часть неправомерной выгоды - $4 тыс руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда (из обещанных $5 тыс) за содействие местным жителям в несоздании препятствий в перемещении табачных изделий", - отмечается в сообщении.

Планировали перебрасывать контрабанду - 28 560 пачек сигарет - катапультой из модифицированного санитарного УАЗа.

Следственные (розыскные) действия продолжаются. Проведен обыск по месту жительства пограничника и соучастников преступления. Изъято в ходе осмотра места происшествия транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, проводятся обыски у лиц, связанных с незаконным перемещением табачных изделий и допросы свидетелей.

Теги: #сигареты #контрабанда
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