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20:32 14.08.2020

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса ОПЗЖ

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Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса ОПЗЖ

Под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области было сообщено о подозрении жителю Полтавы, который 3 июля 2020 года бросил в открытое окно местного офиса партии "Оппозиционная платформа – За життя" гранату.

"50-летнему полтавчанину сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщалось, в 18 часов 3 июля в полицию поступила информация о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. В результате взрыва легкие повреждения получила сотрудница офиса 1998 года рождения.

Теги: #взрыв #опзж #полтава
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