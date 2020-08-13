События

20:44 13.08.2020

В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

2 мин читать
В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

В Минске и белорусских городах вечером в четверг продолжаются акции протеста, начавшиеся утром.

Акции рассредоточены по всей столице. Люди собираются в районе станции метро "Пушкинская", где двумя днями ранее погиб демонстрант; в микрорайонах Серебрянка, где проходили жесткие стычки с ОМОНОм; Уручье, на Немиге, Востоке и других локациях.

Так, например, возле медуниверситета в Минске на акцию солидарности вышли более 300 медиков, около ДК Железнодорожников собрались работники железной дороги и местные жители. В спальных районах города также проходят небольшие акции местных жителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", акции проходят мирно, много людей с цветами, шарами, плакатами "Нет насилию". Автолюбители поддерживают участников сигналами.

На акции выходят и жители областных и районных городов.

Пока о разгонах и задержаниях не сообщается. В предыдущие дни акции пресекались правоохранительными органами.

Как сообщалось, жители Минска по всему городу еще с утра начали выстраиваться в цепочки солидарности.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Министерство внутренних дел Беларуси в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Теги: #продолжение #акции #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:42 13.08.2020
В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

20:21 13.08.2020
"Голос" требует созвать внеочередную сессию Рады по ситуации в Беларуси

"Голос" требует созвать внеочередную сессию Рады по ситуации в Беларуси

18:26 13.08.2020
Свыше 1 тыс. ученых Беларуси призывают власти прекратить насилие

Свыше 1 тыс. ученых Беларуси призывают власти прекратить насилие

18:25 13.08.2020
Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

18:17 13.08.2020
У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

17:50 13.08.2020
Актеры театров в Беларуси выступили против насилия и потребовали пересмотра итогов выборов

Актеры театров в Беларуси выступили против насилия и потребовали пересмотра итогов выборов

16:39 13.08.2020
Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

15:38 13.08.2020
Работники предприятий выходят на стихийные митинги в Беларуси, их число растет

Работники предприятий выходят на стихийные митинги в Беларуси, их число растет

15:26 13.08.2020
В Беларуси задержан еще один украинец

В Беларуси задержан еще один украинец

14:20 13.08.2020
Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

ПОСЛЕДНЕЕ

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

Ученый совет КНУ может в сентябре лишить Лукашенко докторской степени вуза - проректор

На Херсонщине пройдут 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" – Минобороны

В Молдове за сутки выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались - Минздрав

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса

В Киеве сгорел дизельный локомотив

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА