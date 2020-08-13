В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

В Минске и белорусских городах вечером в четверг продолжаются акции протеста, начавшиеся утром.

Акции рассредоточены по всей столице. Люди собираются в районе станции метро "Пушкинская", где двумя днями ранее погиб демонстрант; в микрорайонах Серебрянка, где проходили жесткие стычки с ОМОНОм; Уручье, на Немиге, Востоке и других локациях.

Так, например, возле медуниверситета в Минске на акцию солидарности вышли более 300 медиков, около ДК Железнодорожников собрались работники железной дороги и местные жители. В спальных районах города также проходят небольшие акции местных жителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", акции проходят мирно, много людей с цветами, шарами, плакатами "Нет насилию". Автолюбители поддерживают участников сигналами.

На акции выходят и жители областных и районных городов.

Пока о разгонах и задержаниях не сообщается. В предыдущие дни акции пресекались правоохранительными органами.

Как сообщалось, жители Минска по всему городу еще с утра начали выстраиваться в цепочки солидарности.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Министерство внутренних дел Беларуси в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.