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16:39 13.08.2020

Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

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Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины, призывает обеспечить их надлежащую правовую защиту и освободить их.

"В срочном порядке обращаюсь к председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также Днисова призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, председателя ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины.

"Кроме того, сразу после задержания обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиме с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси", - добавила омбудсмен.

Она подчеркнула, что согласно Венской конвенции о консульских сношениях власти Беларуси должны незамедлительно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о местонахождении украинских граждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними.

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой! Одновременно присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - добавила Денисова.

Теги: #украинцы #денисова #задержание #беларусь #омбудсмен
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