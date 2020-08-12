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15:48 12.08.2020

Повышение минимальной зарплаты направлено на исправление несоответствия уровня доходов граждан минимальным стандартам жизни и сокращения их сбережений – Данилишин

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Повышение минимальной зарплаты направлено на исправление несоответствия уровня доходов граждан минимальным стандартам жизни и сокращения их сбережений – Данилишин

Повышение минимальной зарплаты не создает дисбаланс между продуктивностью труда и его оплатой, считает глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"На самом деле основной фундаментальный баланс экономики Украины – это формирование сбережений экономики и их трансформация в инвестиции. Сбережения населения в здоровой экономике – основная составляющая национальных сбережений. Ситуация в экономике, когда текущие доходы населения не покрывают необходимые потребительские расходы приводит к подрыву нормального процесса формирования национальных сбережений", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Данилишин указал, что неадекватность уровня доходов минимальным стандартам жизни – основная причина сокращения сбережений населения. "Повышение минималки, как фактора, который определяет значительную часть доходов, по сути, направлено на исправление этого дисбаланса", - отметил он.

Глава совета Нацбанка называет мифом разговоры о том, что в Украине катастрофическая низкая производительность труда, мифом. "Она ниже, чем в развитых странах, - это так, но не настолько, как это кому-то хочется показать. В стране, где не существует развитого рынка труда, и где высокий уровень тенизации деятельности, оперировать показателями производительности труда, измеренным путем простого деления реального ВВП на количество занятых, абсолютно необъективно", - пояснил он.

Данилишин обратил внимание, что  уровень оплаты отработанных часов в различных отраслях украинской экономики отличается в десятки и более раз, и зачастую не зависит от фактических затрат умственного и физического труда. По его мнению, при наличии таких дисбалансов говорить о сопоставимости производительности труда, посчитанной таким образом, и его оплаты будет самообманом, поскольку изменения в тенденциях могут быть обусловлены просто нормализацией структурных пропорций в оплате труда различных категорий работников или изменениями в части детенизации экономики.

Данилишин также напомнил, что 60% потребительских расходов украинцев – товары и услуги первой необходимости (еда, напитки, жилищно-коммунальные услуги). Основная причина этого – низкий общий уровень оплаты труда, дисбаланс в оплате труда различных категорий профессий и занятых.

Кроме того, он назвал дискуссионным тезисом о том, что повышение минималки приведет к непомерным бюджетным расходам. "Если учесть тот факт, что повышенная минималка будет способствовать нормализации пропорций перераспределения ВВП, то мультипликативный эффект от ее повышения должен перекрыть понесенные расходы. Повышение минимальной заработной платы в 2020 году полностью компенсируется экономией на процентных расходах в связи с более прочным, чем планировалось, обменным курсом гривны. Текущий уровень выполнения плана по доходам бюджета (июль - 108%, июнь 111%), позволяет ожидать, что по итогам года доходы бюджета в целом будет выполнены", - подчеркнул он.

Теги: #минимальная_зарплата #данилишин
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