Политика

12:54 25.08.2020

Шмыгаль поблагодарил Раду за поддержку повышения минимальной зарплаты с 1 сентября

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Шмыгаль поблагодарил Раду за поддержку повышения минимальной зарплаты с 1 сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за поддержку законопроекта о повышении минимальной заработной платы.

"Расчеты правительства показывают, что увеличение МЗП позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию", - написал Шмыгаль на своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

Теги: #шмыгаль #верховная_рада #минимальная_зарплата
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