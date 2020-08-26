Политика

20:36 26.08.2020

Гройсман: Поднимая минимальную зарплату, надо думать и о тех, кто ее получает, и о тех, кто ее платит

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Гройсман: Поднимая минимальную зарплату, надо думать и о тех, кто ее получает, и о тех, кто ее платит

Рост минимальной заработной платы в Украине является в целом правильным шагом к общему росту благосостояния людей, но этот шаг должен был быть комплексным, отмечает экс-премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

В эфире телеканала "Украина 24" в среду он отметил, что вместе с тем, чтобы позаботиться о людях, которые получают зарплаты, надо было подумать и о людях, которые эти зарплаты платят.

Политик напомнил, что его правительство повысило минимальную зарплату в три раза и планировало повысить до 5,5 тыс грн в своем проекте госбюджета на 2020 год, продумав инструменты поддержки предпринимательства. Однако большинство из предложенных действий с осени прошлого года были проигнорированы, и Украина вошла в кризис, который только усилился из-за пандемии.

"А кто нас может вытащить из кризиса? Только реальный сектор. Сегодня им недостаточно ресурсов, чтобы удержаться и развиваться. У нас на 35% упали капитальные инвестиции. Значит, бизнес не инвестирует в свое развитие. Запаса на будущее нет. И это надо оценивать. Подняли "минималку" - поддержите предпринимателя за каждое сохраненное рабочее место", - сказал Гройсман.

"Главная функция правительства - провести людей через сложные испытания. Нужна программа поддержки семей, предпринимателей, педагогов, медиков. Людям нужны четкие ответы - в частности в вопросе карантина… И здесь не надо сбрасывать ответственность на местное самоуправление. Экономика падает, и у них (власти - ИФ) бюджеты так же трещат по швам", - добавил экс-премьер.

Он подчеркнул, что на отсутствие программы действий накладывается еще и тот факт, что Украина живет в долг. "Только за последние 5-6 недель действующее правительство взяло в долг на внутреннем рынке 83 млрд грн. То есть взяли, а надо будет отдать. А откуда? Только по экономике. Именно поэтому, я подчеркиваю: должна быть системная программа действий, которая позволит поддержать экономику и вернуть ее к росту", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #минимальная_зарплата
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