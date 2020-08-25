В "Голосе" раскритиковали законопроект о повышении минимальной зарплаты: увеличатся налоги и сборы, сократятся рабочие места

Заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") считает, что президентский законопроект о повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября существенно повлияет на увеличение налогов и сборов.

"Правильно будет назвать этот законопроект не о повышении минимальной зарплаты, а о увеличении налогов и сборов, в первую очередь для малых и средних предпринимателей", - сказал он журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады во вторник.

По словам депутата, в результате повышения "минималки" сразу вырастет единый налог почти на 260 грн в месяц, вырастет единый социальный взнос на 60 грн в начале и на 400 грн в месяц через год, также вырастет налог на недвижимость, туристический и военный сборы.

"Этот законопроект лучше назвать о сокращении рабочих мест", - добавил Железняк.

Кроме того, представитель "Голоса" заявляет, что желание фракции большинства принять данный законопроект как можно быстрее, связано с будущими местными выборами.

В то де время, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн не будет иметь влияния на макропоказатели и инфляцию, а также отрицает политические мотивы принятия данного документа.