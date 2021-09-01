Экономика

15:17 01.09.2021

Визит Зеленского в США закладывает основы стратегического партнерства двух стран – глава совета НБУ

2 мин читать
Визит Зеленского в США закладывает основы стратегического партнерства двух стран – глава совета НБУ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно по праву считать историческим, так как он закладывает основы стратегического партнерства между двумя странами, считает глава совета Нацбанка Украины, экс-министр экономики Богдан Данилишин.

"Создается фундамент утверждения Украины в мире как космической державы, форпоста демократического мира на границе с Россией, укрепления обороноспособности и дальнейшего экономического развития страны. Доказательством этого является план трансформации Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским", -- отметил Данилишин в комментарии для агентства "Интерфакс-Украина".

По его мнению, впервые за много лет можно говорить о настоящем доверительном характере взаимоотношений, а не только о декларировании стратегического партнерства и поддержки.

"О декларативности предыдущих визитов и экскурсий высших должностных лиц можно судить из следующего. Несмотря на стратегическое партнерство Украины с Соединенными Штатами и ведущими странами-членами Европейского Союза, внешний товарооборот между Украиной и этими странами уступает товарообороту с Российской Федерацией", -- пояснил глава совета НБУ.

Он добавил, что в структуре экспорта в РФ около трети составляет экспорт машин и оборудования, а в импорте более половины - минеральная продукция (руды, нефть, газ), тогда как в торговле с ЕС ситуация прямо противоположная. В частности, три четверти экспорта из евросоюза -- продовольственное сырье, минеральная продукция и черные металлы, тогда как Украина импортирует из ЕС преимущественно машины и оборудование, а также продукцию химотрасли (около 2/3 от общего импорта из ЕС), уточнил Данилишин.

По его словам, за период торговой войны между США и Китаем около 15% американских компаний перемещали (или рассматривали такую возможность) производство из Китая в другие страны, однако такая релокация производственных заказов прошла мимом Украины. Прямые инвестиции из США в 2020 году увеличились только на $70 млн, а их суммарная доля в структуре всех привлеченных ПИИ в Украину в конце 2020 составляла менее 2%, указал глава совета НБУ.

"Уверен, что следующий этап развития наших взаимоотношений с США станет инвестиционным и взаимовыгодным для обеих стран", -- подытожил он свой комментарий.

Теги: #сша #зеленский #визит #данилишин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:26 01.09.2021
США предоставит Украине инновационные препараты от COVID-19 почти на $20 млн

США предоставит Украине инновационные препараты от COVID-19 почти на $20 млн

15:14 01.09.2021
Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

15:08 01.09.2021
Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

14:21 01.09.2021
Соглашение об оборонном партнерстве США и Украины содержит конкретные договоренности - Завитневич

Соглашение об оборонном партнерстве США и Украины содержит конкретные договоренности - Завитневич

13:38 01.09.2021
Вашингтон продолжит диалог с Киевом по ситуации с безопасностью в регионе и выделит $45 млн помощи

Вашингтон продолжит диалог с Киевом по ситуации с безопасностью в регионе и выделит $45 млн помощи

11:57 01.09.2021
Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года

Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года

11:55 01.09.2021
Зеленский анонсировал рост расходов на образование в госбюджете-2022

Зеленский анонсировал рост расходов на образование в госбюджете-2022

11:44 01.09.2021
Зеленский первым вопросом на встрече с Байденом планирует поднять тему оккупированных Крыма и Донбасса - СМИ

Зеленский первым вопросом на встрече с Байденом планирует поднять тему оккупированных Крыма и Донбасса - СМИ

11:25 01.09.2021
Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

10:44 01.09.2021
Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

Westinghouse в 2021г поставит девять партий топлива для АЭС Украины

КГГА сократила финансирование реконструкции Бортнической станции аэрации в 2021 году из-за смещения сроков строительства

ПОСЛЕДНЕЕ

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

Бизнес в августе улучшил оценку перспектив на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – НБУ

Запорожская АЭС отключила на плановый ремонт блок №2

Группа нардепов предлагает освободить от НДС поставки украиноязычных аудиокниг

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

Грузия отказалась от 75 млн евро транша ЕС, объяснив ростом экономики, в ЕС заявили о невыполнении ряда условий программы

"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

Польский концерн Orlen имеет реальный план выхода на украинский рынок нефтепродуктов – глава Минэнерго

Westinghouse ведет переговоры о поставках топлива для ВВЭР-440 с Финляндией, Чехией, Словакией и Венгрией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА