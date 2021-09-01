Визит Зеленского в США закладывает основы стратегического партнерства двух стран – глава совета НБУ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно по праву считать историческим, так как он закладывает основы стратегического партнерства между двумя странами, считает глава совета Нацбанка Украины, экс-министр экономики Богдан Данилишин.

"Создается фундамент утверждения Украины в мире как космической державы, форпоста демократического мира на границе с Россией, укрепления обороноспособности и дальнейшего экономического развития страны. Доказательством этого является план трансформации Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским", -- отметил Данилишин в комментарии для агентства "Интерфакс-Украина".

По его мнению, впервые за много лет можно говорить о настоящем доверительном характере взаимоотношений, а не только о декларировании стратегического партнерства и поддержки.

"О декларативности предыдущих визитов и экскурсий высших должностных лиц можно судить из следующего. Несмотря на стратегическое партнерство Украины с Соединенными Штатами и ведущими странами-членами Европейского Союза, внешний товарооборот между Украиной и этими странами уступает товарообороту с Российской Федерацией", -- пояснил глава совета НБУ.

Он добавил, что в структуре экспорта в РФ около трети составляет экспорт машин и оборудования, а в импорте более половины - минеральная продукция (руды, нефть, газ), тогда как в торговле с ЕС ситуация прямо противоположная. В частности, три четверти экспорта из евросоюза -- продовольственное сырье, минеральная продукция и черные металлы, тогда как Украина импортирует из ЕС преимущественно машины и оборудование, а также продукцию химотрасли (около 2/3 от общего импорта из ЕС), уточнил Данилишин.

По его словам, за период торговой войны между США и Китаем около 15% американских компаний перемещали (или рассматривали такую возможность) производство из Китая в другие страны, однако такая релокация производственных заказов прошла мимом Украины. Прямые инвестиции из США в 2020 году увеличились только на $70 млн, а их суммарная доля в структуре всех привлеченных ПИИ в Украину в конце 2020 составляла менее 2%, указал глава совета НБУ.

"Уверен, что следующий этап развития наших взаимоотношений с США станет инвестиционным и взаимовыгодным для обеих стран", -- подытожил он свой комментарий.