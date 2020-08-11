КГГА распорядилась демонтировать строительный забор возле парка Малышко

Киев. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) издал предписание на демонтаж забора вокруг объекта строительства возле парка им. Андрея Малышко в Днепровском районе столицы.

"По просп. Броварской в Днепровском районе Киева по поручению Виталия Кличко департамент городского благоустройства Киевгоргосадминистрации аннулировал контрольную карточку на временное нарушение благоустройства 2014 года", - заявил сопредседатель комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории Киева, Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что забор установила компания-землепользователь сначала под видом "благоустройства территории", а в дальнейшем вывесила строительный паспорт на строительство на Броварском проспекте многофункционального центра.

Бондаренко подчеркнул, что в случае отказа компании-землепользователя демонтировать забор работы будут осуществлены силами коммунального предприятия "Киевблагоустройство" в трехдневный срок.

Комиссия в настоящее время рассматривает вопрос выкупа этого земельного участка для общественных нужд, а именно: расширение парка имени Андрея Малышко.

Бондаренко осудил привлечение неизвестных молодых людей спортивного телосложения для противостояния с жителями.

"Хочу отметить, что любая застройка, которая начиналась с противостояния с жителями - не завершалась ничем положительным для застройщика", - заявил он.