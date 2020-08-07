Офис омбудсмена выявил telegram-бот, распространяющий персональные данные украинских военнослужащих

Департамент в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявил чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародованы персональные данные почти 7 тыс. украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины на странице в Фейсбуке, в табличном файле находились персональные данные (ФИО, номера воинских частей, утвердительные даты самовольного оставления воинских частей) о 6907 военнослужащих.

"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины, что в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации также может нанести существенный вред обороноспособности государства, Секретариатом уполномоченного были направлены письма в адрес Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции", - говорится в сообщении.

В частности, Офис омбудсмена просил безотлагательно блокировать Telegram-бот, который на сегодня продолжает распространять указанный файл с персональными данными.

Так, 6 августа Национальная полиция Украины проинформировала Офис омбудсмена, что сообщили, что Соломенским управлением полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве по указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.