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12:37 06.08.2020

Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 450тыс. грн

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Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 450тыс. грн

 Запущенная 8 мая в следственных изоляторах украинских городов услуга платных камер с улучшенными условиями размещения уже принесла более 454тыс. грн, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"За пользование платными камерами в следственных изоляторах разных городов Украины уже уплачено более 454 тыс. грн. По состоянию на 05 августа этой услугой воспользовались в 13 СИЗО", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг утром на странице Минюста в соцсети Фейсбук.

По данным министерства, наибольшие суммы были уплачены за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора, Полтавского учреждения исполнения наказаний и Запорожского следственного изолятора.

"Эти три учреждения вместе получили более 365 тыс. грн", - отметили в Минюсте.

Меньше всего средств за пребывание в платных камерах получили пока в Вольнянском учреждении исполнения наказаний - 3,3 тыс. грн.

Как сообщалось, 8 мая министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения. "Первым справился Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц",- написал он на своей странице в соцсвети Фейсбук.

"Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями",- написал Малюська.

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

Теги: #услуги #минюст #камеры
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