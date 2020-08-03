Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

В ночь на понедельник, 3 августа, армия обороны Израиля нанесла удар по подземным объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на ракету, которая была выпущена по Израилю из Газы ранее этим вечером, наши истребители и самолеты поразили подземные террористические объекты ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запуск ракеты по израильской территории.

Как сообщалось, 2 августа система воздушной обороны Израиля перехватила выпущенную военизированными формированиями, находящимися на территории сектора Газа, ракету в сторону Израиля.