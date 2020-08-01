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19:50 01.08.2020

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, избившего и пытавшегося изнасиловать в вагоне поезда пассажирку – прокуратура Киева

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Суд арестовал на 2 месяца мужчину, избившего и пытавшегося изнасиловать в вагоне поезда пассажирку – прокуратура Киева

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчину, который в вагоне поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь" пытался изнасиловать женщину, взято под стражу без возможности применения залога, сообщает в субботу вечером пресс-служба прокуратуры Киева.

      "В субботу, 1 августа 2020 года, Соломенский районный суд столицы подозреваемому избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28.09.2020 года включительно", - говорится в сообщении, обнародованном на странице прокуратуры города в соцсети Фейсбук.

      В ведомстве напомнили, что утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

      По словам потерпевшей, мужчина ночью проник в купе, и в присутствии ее малолетнего ребенка начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу, и пытался совершить действия сексуального характера.

      Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника и сообщить о происшествии проводнице и пассажирам поезда.

      Сразу по прибытию поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев – Пассажирский" мужчину задержали.

      Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.

      По согласованию местной прокуратуры следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г.Киеве мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

      За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Теги: #насилие #поезд #арест
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