События

17:36 01.08.2020

17-летний американец обвиняется во взломе твиттер-аккаунтов ряда известных людей

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17-летний американец обвиняется во взломе твиттер-аккаунтов ряда известных людей

Американское правосудие выдвинуло обвинения в отношении подозреваемого по делу о недавнем взломе твиттер-аккаунтов ряда известных личностей, сообщает телеканал WFLA из города Тампа (штат Флорида, США).

По его данным, речь идет о 17-летнем подростке Грэме Кларке, которого считают зачинщиком этой хакерской атаки. Против него выдвинуты обвинения по 30 пунктам.

В середине июля на аккаунтах Twitter, в том числе бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего президента Барака Обамы, генерального директора Tesla Илона Маска и соучредителя Microsoft Билла Гейтса, разместили схожие твиты с просьбой пожертвовать биткоины, обещая вернуть их в двойном размере через полчаса.

Все сообщения включали адрес одного и того же биткоин-кошелька, в который за несколько часов было внесено $112 тыс. Неясно, поступили ли эти деньги от ничего не подозревающих пользователей или от самих мошенников.

Предполагается, что данная кибератака является самой крупной в истории системы безопасности Twitter.

Теги: #киберприступность #сша
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