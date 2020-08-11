Политика

10:14 11.08.2020

Маас считает, что киберсанкции за атаку на бундестаг будут наложены на граждан РФ после летних каникул

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Маас считает, что киберсанкции за атаку на бундестаг будут наложены на граждан РФ после летних каникул

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассчитывает, что киберсанкции за хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году будут наложены на граждан РФ после летних каникул.

"В конце мая мы в рамках ЕС внесли также предложения по санкциям в отношении ответственных за кибератаку на германский бундестаг. Как и в случае первого пакета санкций, это предложение теперь пройдёт процедуру, предусмотренную для этого в ЕС. Это наше предложение широко поддерживается нашими партнёрами, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро продвигаться вперёд", - сказал Маас в интервью "Интерфаксу" накануне визита в РФ.

Ранее правительство ФРГ сделало предложение по спискам лиц, на которых должны быть наложены киберсанкции ЕС, в том числе туда предложили внести разыскиваемого гражданина России Дмитрия Бадина. Немецкая генпрокуратура считает его подозреваемым в участии в группе APT28 и ответственным за хакерскую атаку на немецкий бундестаг в апреле - мае 2015 года.

Теги: #киберприступность #рф #маас #германия
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