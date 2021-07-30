СБУ разоблачила межрегиональную группу интернет-агитаторов, призывавшую граждан изменить границы территории Украины и насильственно захватить власть в стране

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили разветвленную межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые управлялись кураторами из России, и распространяли в соцсетях призывы к изменению границ территории Украины и насильственному захвату власти в стране, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

"Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который призывал к нарушению территориальной целостности украинского государства.

"Свои "публикации" он размещал в социальных сетях. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий", - подчеркивают в спецслужбе.

Уточняется, что следователи органов безопасности уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Киевской области заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны, а на Одещине разоблачили агента враждебной сети, который агитировал за изменения границ территории Украины и захвата власти.

"Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР", - сообщают правоохранители.

Они отмечают, что во Львовской области разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент, содержание которого нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

В Винницкой области был разоблачен местный житель, который администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призывал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

"СБУ продолжает системную работу по предотвращению угроз безопасности государства от информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб", - резюмируют в спецслужбе.